Antwerp heeft zich geplaatst voor de 16de finales in de Europa League. The Great Old won met 3 - 1 van Ludogorets. Lask - Tottenham eindigde op 3 - 3.Antwerp is bij de laatste 32 ploegen in de Europa League. RAFC won vanavond met 3 - 1 tegen Ludogorets. In de eerste helft bracht Hongla Rood-wit op voorsprong. Maar kort na de rust kon Ludogorets tegenscoren via Despodov. Ritchie De Laet kopte Antwerp opnieuw op voorsprong en de ingevallen Manuel Benson bracht de 3 - 1 eindstand op het bord. Antwerp blijft aan de leiding met 12 punten voor Totteham met 10. Op 10 december speelt RAFC in Londen. De Loting voor de 16de finales vindt plaats op maandag 14 december in Nyon.(foto © Belga)