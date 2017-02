Historische dag voor stad Antwerpen

Morgen is het zover. Dan wordt de lage-emissiezone ingevoerd in Antwerpen. Met oudere meer vervuilende wagens mag je dan niet meer de stad in. Dat gaat om naar schatting 20 procent van de wagens. De andere 80 procent mogen dus nog altijd gewoon de stad in. Antwerpen is de eerste stad van België die deze maatregel invoert. We zetten even alles op een rijtje zodat u weet of uw auto al dan niet binnen mag.