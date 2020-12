Historische hangbrug Stadspark opnieuw in gebruik

De 150 jaar oude witte hangbrug in het Antwerpse Stadspark is volledig gerestaureerd. Na negen maanden zijn de stellingen met witte folie weggehaald en kunnen bezoekers opnieuw flaneren over de prachtige smeedijzeren brug.

De Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig ontwierp het Stadspark in 1868. De hangbrug die in 1869 werd voltooid, is gemaakt van smeedijzer en voorzien van kunstmatige rotsen aan de uiteindes. In 1970 onderging het beschermde monument een eerste restauratie. Nu, nog eens 50 jaar later, waren er opnieuw tekenen van slijtage en was een tweede restauratie aangewezen. De in februari van dit jaar gestarte restauratiewerken zijn nu afgerond.

Totaalrestauratie

Eerst werd de volledige constructie gezandstraald en voorzien van een anticorrosie-laag. Daarna werden de verschillende onderdelen van de brug losgemaakt, gecontroleerd en waar nodig hersteld. Het sierlijke smeedwerk kreeg tot slot drie verflagen. Ook het houten brugdek werd volledig vernieuwd.

Schepen voor patrimonium en voorzitter van AG Vespa Fons Duchateau: “Deze brug is voor veel Antwerpenaars een stukje persoonlijke geschiedenis. Ze prijkt in menig familie-fotoalbum. Niet zelden gespreid over verschillende generaties. Het is voor veel mensen een emotioneel, persoonlijk landmark. En dat willen we veilig stellen voor de volgende generaties.”

Verder is de toestand van de rotsblokken onder en rond de brug in kaart gebracht. Stukken die echt niet meer in orde waren en dreigden te vallen, zijn al weggehaald. In een volgende fase worden ontbrekende rotsen vervangen door nieuwe stukken in natuursteen. Ook wordt de hechting van de rotsen verbeterd waar nodig.

Mini-expo

Om de opening van de gerestaureerde brug in de kijker te zetten, organiseren AG Vespa en het district Antwerpen een mini-expo in het park. Het thema is ‘De Keiligbrug doorheen de jaren’. In augustus werd hiervoor een oproep gelanceerd om foto’s van of op de brug door te sturen. Samen met historische foto’s tonen de inzendingen de brug doorheen de tijd.

Vanaf vandaag kunnen parkbezoekers tijdens hun wandeling genieten van dit beeldmateriaal. De mini-expo blijft in het park tot 15 januari 2021. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om een kijkje te gaan nemen.

(bericht Stad Antwerpen - foto © Dries Luyten)