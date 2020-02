Historische klinkers moeten toch weg

De historische betonklinkers in de Mostheuvellaan in Westmalle moeten dan toch verdwijnen en plaats maken voor een nieuw wegdek in asfalt, dat heeft de gemeente Malle beslist. De betonklinkers werden in de jaren dertig gemaakt door de paters van de abdij van Westmalle. Volgens de bewoners van de laan hebben ze een historische waarde, maar uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren zou blijken dat heel wat tegels in slechte staat zijn. Ze uitbreken en hergebruiken zou te veel geld kosten. Ook de kastanjebomen in de straat moeten voor de heraanleg verdwijnen. De buurt blijft zich verzetten tegen de beslissing van het gemeentebestuur en wil een alternatief voorstellen.