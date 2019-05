Sinds gisteren staat er een filmpje op You Tube over een grote groep motorrijders die op de Ring gevaarlijke stunts uithaalden. Een 500-tal motards waren op weg naar Oost-Vlaanderen. De politie was op de hoogte van het evenement en begeleidde het ook om de hinder voor andere weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Maar ondanks dat toezicht namen heel wat motorrijders het niet zo nauw met de regels. Ze pakten uit met een wheelie, dat is enkel op het achterwiel rijden. Ze maakten ook verschillende verkeersovertredingen.Beelden : You Tube Roc Antwerpen