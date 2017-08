Historische tramritten vanop Eilandje

Vanaf zaterdag 5 augustus rijdt tram 7 over de Rijnkaai naar het Eilandje.Aanvankelijk zou de tramlijn voor het eerst in mei tot aan de Bataviastraat rijden, maar de werken hebben vertraging opgelopen. Met tram 7 krijgt de noordelijke wijk, met onder meer het MAS en het Red Star Line Museum, voor het eerst in haar geschiedenis een tramverbinding met het stadscentrum.