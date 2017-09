Hittestress in Antwerpen zal toenemen

Over twintig jaar zullen we in de stad Antwerpen meer te lijden krijgen onder extreme temperaturen. Dat voorspellen onderzoekers van de KU Leuven. De hittestress in de steden zal bovendien twee keer meer stijgen dan op het platteland. We zullen vanaf 2040 te maken krijgen met 17 hittegolfdagen per jaar. Nu zijn dat er gemiddeld nog zes. We spreken van een hittegolf als het drie opeenvolgende dagen warmer is dan dertig graden en het 's nachts weinig afkoelt.