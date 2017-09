Hiv-patiënt kan helft consultaties vermijden via gsm-app

Een baanbrekende operatie op een Parkinson-patiënt vanmiddag in het Sint-Augustinus-ziekenhuis in Wilrijk. Chirurgen plaatsten daar voor het eerst een nieuwe vorm van elektroden in de hersenen van een vrouw die aan de ziekte lijdt. Deze nieuwe spitstechnologie moet ervoor zorgen dat Parkinson-patiënten beter kunnen bewegen en minder zullen beven.