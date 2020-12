Hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet: Ja, maar…

Niet iedereen heeft zin om elke dag achter het fornuis te staan. Naast de gerechten van de traiteurzaak of take-away om de hoek, worden maaltijden ook aangeboden via websites, apps en sociale media. De meeste nieuwe hobbykoks respecteren de regels rond hygiëne en besteden hier veel aandacht aan. Toch wordt vaak vergeten dat men zich moeten registreren bij het FAVV als actor in de voedselketen, wanneer het niet gaat over gelegenheidsverkoop en zonder winstoogmerk . Dit is een belangrijke voorwaarde voor wie dit soort activiteiten uitoefent.

Wanneer je eten klaarmaakt en verkoopt moet je gekend zijn bij het FAVV. Dit is een evidentie voor restaurants, traiteurszaken en elke andere onderneming die actief is in de voedselketen. De voorwaarden qua hygiëne moeten worden nageleefd zodat de consumenten beschermd zijn. Ook hobbykoks die regelmatig thuis maaltijden bereiden en ze aan andere mensen verkopen moeten zich bekend maken bij het FAVV. Deze toelating is verplicht en de hobbykok draagt dan ook een verantwoordelijkheid en kan aansprakelijk worden gesteld bij voedselincidenten.

(foto Pixabay)