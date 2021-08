Hoboken heeft er een stukje groen bij

Hoboken is weer wat groener: het district opende een nieuw stukje ongerepte natuur. Achter de Blikfabriek in de Krugerstraat kunnen natuurliefhebbers voortaan terecht in De Blikvelden, een domein dat deel uitmaakt van zo'n tien hectare grond die de wateroverlast in de regio moet verminderen. De stad Antwerpen geeft Natuurpunt ruim 10.000 euro om er een wandellus met vlonderpad aan te leggen. Het gebied is voorlopig enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van de Blikfabriek.