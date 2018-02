Valentijn gaat bij Zorgbedrijf Antwerpen niet ongemerkt voorbij. Zo worden in de dienstencentra en het woonzorgcentrum van Hoboken oude en nieuwe levensverhalen en –gedichten verzameld. Elders staan nog meer hartverwarmende activiteiten op het programma. Voor koppels biedt Zorgbedrijf Antwerpen met ‘Het boek van ons leven’ een unieke manier aan om hun verhaal te vereeuwigen. En omdat de liefde ook door de maag gaat, serveren alle dienstencentra en woonzorgcentra op 14 februari een Valentijnsmenu.

De dienstencentra en het woonzorgcentrum van Hoboken roepen alle buurtbewoners op om oude of nieuwe liefdesbrieven, gedichten van geheime aanbidders, brieven aan moeders of vaders… binnen te brengen. Het kan gaan over een oude liefde, een nieuwe liefde, een ouderlijke liefde, een passionele liefde…

Er zijn al heel wat mooie inzendingen, onder meer hartverwarmende brieven aan ouders en partners, een brief uit 1881 en een kaart waarop een koppel sinds 1982 elk jaar een valentijnswens deelt. De mooiste inzendingen van ‘Hoboken in Love’ worden gebundeld in een boek, dat op zaterdag 24 maart wordt voorgesteld.

Liefdesgedichten en -brieven binnenbrengen kan nog tot en met 14 februari in dienstencentrum Groen Zuid, dienstencentrum Klein Heide, dienstencentrum Moretusburg, dienstencentrum Portugesehof, dienstencentrum Victor De Bruyne en woonzorgcentrum Lichtenberg in Hoboken. Op www.zorgbedrijf.antwerpen.be vindt u alle adressen.

Op valentijnsavond zingt en vertelt Steven De Lelie als afsluiter voor de inzendingsperiode mooie woorden van de grootste Nederlandstalige vertellers en dichters over de liefde. Iedereen is welkom voor De Vertellerij op 14 februari om 19 uur in dienstencentrum Groen Zuid. Tickets kosten 9 euro. Reserveren kan in dienstencentrum Groen Zuid of op het telefoonnummer 03 431 60 90.

‘Dienstencentrum De Oever kleurt rood’

Ook dienstencentrum De Oever in Antwerpen verzamelt liefdesspreuken en -gedichten. Iedereen kan er bovendien meewerken aan een kuswerk-kunstwerk en met wat extra lippenstift een kus achterlaten op een groot doek. Liefdesgedichten en -spreuken binnenbrengen en meewerken aan het ku(n)s(t)werk kan nog de hele maand februari in dienstencentrum De Oever.

Op Valentijnsdag organiseert dienstencentrum De Oever een Valentijnsbingo en verrast het alle spelers die in de rode kleur van de liefde komen met een attentie. Later deze maand volgen nog een liefdesontbijt en een single dansnamiddag. Het Liefdesontbijt vindt plaats donderdag 15 februari om 9 uur en kost 5 euro per persoon. Reserveren kan in dienstencentrum De Oever of op het telefoonnummer 03 470 17 40. De gratis single dansnamiddag ‘Den Oever danst!’ vindt plaats op vrijdag 23 februari vanaf 14 uur.

‘Het boek van ons leven’

Dat liefde een cruciale plaats inneemt in het leven, blijkt ook in de meer dan 170 levensverhalen die Zorgbedrijf Antwerpen ondertussen heeft opgetekend. Voor koppels die hun relatie vereeuwigd willen zien op papier, biedt Zorgbedrijf Antwerpen ‘Het boek van ons leven’ aan. Dit boek verenigt de levensverhalen van beide partners en hun gezamenlijk verhaal. Elk levensverhaalboek is een blijvend aandenken met unieke passages, zoals die over de liefde van Gilbert Vandeputte die 57 jaar getrouwd is met ‘zijn’ Greta.

Meer info op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/mijnboek.

Valentijnsmenu in alle dienstencentra

Er zijn nog heel wat andere liefdevolle activiteiten in de dienstencentra gepland en ook de woonzorgcentra besteden aandacht aan de liefdesdag. Zorgbedrijf Antwerpen serveert in alle dienstencentra volgende week een valentijnsmenu, op sommige locaties gecombineerd met een dansfeest of een andere valentijnsactiviteit.

