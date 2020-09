Nieuws Hoboken is een kledingwinkel rijker

Sommige durvers beginnen ook in deze coronatijden met een nieuwe zaak. Zo moeten bewoners van Hoboken niet meer naar de Antwerpse winkelstraten voor modieuze kleding. Voortaan kunnen ze dicht bij huis shoppen, want Hoboken is sinds kort een kledingwinkel rijker. In volle coronacrisis zag zaakvoerster Ann Wuyts de ideale gelegenheid om haar eigen zaak op te starten.