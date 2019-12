Als ik risicomatch zeg, denkt u waarschijnlijk meteen aan Antwerp of Beerschot. Maar dit weekend vindt er eentje plaats vele divisies lager. In eerste provinciale namelijk, bij RVC Hoboken. Want de Hobokenaren ontvangen Racing Mechelen, en elke Racingmatch is een risicomatch. Voor Hoboken betekent het vooral extra kosten. Want hooligans, die verwachten ze er niet echt.