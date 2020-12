Hoboken zet extra in op samen rouwen

Rouwzorg Vlaanderen verenigt al bijna veertig jaar nabestaanden in lotgenotengroepen in Hoboken en omgeving. Tijdens de coronapandemie bedachten ze alternatieven om in nauw contact te blijven met mensen in rouw. Het district Hoboken verleende een extra toelage om dit belangrijke werk te ondersteunen.



De werking van Rouwzorg Vlaanderen was dit jaar extra belangrijk omdat rouwenden niet op een normale manier afscheid konden nemen. Dat leidde vaak tot pijnlijke situaties omdat contact en troost op zo’n momenten van essentieel belang zijn. Om niemand alleen te laten met zijn of haar verdriet werd er dagelijks, vanop afstand, contact gehouden. Elke ochtend werd digitaal, bijvoorbeeld via WhatsApp of Messenger, een bericht verstuurd met een bemoedigende spreuk, foto of gedachte. Regelmatig was er telefonisch en online contact tussen de deelnemers, de begeleiders of de deelnemers onderling. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen steeds rekenen op telefoonpermanentie. Zo blijft er steeds iemand dichtbij en kan er, indien nodig, hulp aangeboden worden. Er waren dit jaar trouwens veel meer hulp- en informatievragen.



'Ik ben heel blij dat we met onze beperkte steun een meerwaarde kunnen betekenen voor deze Hobokense vereniging,' zegt Districtsschepen Tom De Boeck. 'Het is bewonderenswaardig dat ze op zoek gingen naar alternatieven om toch in contact te blijven met mensen in rouw. Nu er zo weinig toenadering kon zijn onder elkaar, was het dit jaar extra moeilijk om een groot verdriet alleen te dragen.”

(Foto: © Pixabay)