Hobokenaars krijgen tijdelijke kiosk aan Kioskplaats

Het district Hoboken plaatst een tijdelijke kiosk op de Kioskplaats. De opbouw van de kiosk start morgen, 10 mei, en duurt 3 dagen. Bewoners, bezoekers en passanten kunnen bij de kiosk hun toekomstdromen voor het plein delen. Gedurende een jaar wordt er gefilmd zodat het district kan nagaan wat de mogelijkheden van het plein zijn en welke initiatieven de Hobokenaars smaken in afwachting van de heraanleg van het plein. Op woensdag 17 mei wordt de kiosk feestelijk geopend.

Een brug naar de toekomst

Na 66 jaar krijgt de Kioskplaats opnieuw een tijdelijke kiosk. De opbouw van deze nieuwe kiosk gaat morgen, 10 mei van start en duurt 3 dagen.

De kiosk wordt het centrale punt op het plein vanwaar het district de verschillende mogelijkheden voor het plein willen verkennen, in afwachting van de heraanleg. Met de kiosk refereert het district naar het verleden maar wordt ook een brug naar de toekomst gemaakt. Bewoners, bezoekers en passanten kunnen er namelijk hun toekomstdromen voor het plein delen.

Districtsschepen voor publiek domein Tom De Boeck: “We willen in kaart brengen wat de Kioskplaats kan betekenen voor Hoboken met respect voor het verleden maar met een open blik naar de toekomst. We willen dit samen doen met alle bewoners: hun input, ervaringen en belevingen staan dan ook centraal”.

Moderne interpretatie van een kiosk

De plaatsing van de kiosk legt sporen van het verleden bloot. In 1894 verhuisde immers een kiosk van de Antwerpse wereldtentoonstelling naar het centrum van Hoboken. Zo kreeg het plein zijn huidige naam.

Plein als bruisende ontmoetingsplek

“Omdat we voornamelijk het dagelijkse gebruik in beeld willen brengen, organiseren we zeker géén grote evenementen. Het plein moet zichzelf waarmaken en we testen echt uit of het plein op een andere manier kan werken. Vanaf augustus gaan we wel enkele kleinere activiteiten organiseren samen met de collega’s. Ik kan nog niet vertellen welke activiteiten dat zullen zijn. We willen immers dat de Hobokenaar zelf bepaalt wat er wordt georganiseerd”, zegt districtsschepen Tom De Boeck.

Tijdens het lanceerevent kan iedereen zijn ideeën achterlaten in de brievenbus, maar mailen kan ook naar wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be Eind juni maakt het district de programmatie bekend.

Op woensdag 17 mei om 11.30 uur wordt de kiosk feestelijk geopend.

Foto: Google Street View