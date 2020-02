Het aantal knelpuntberoepen neemt toe. Dit jaar staan er maar liefst 188 beroepen op de lijst die VDAB vandaag bekend maakte. Het gaat vaak om technische beroepen en ook aan verpleegkundigen is er traditioneel een tekort. Op de lijst staan 20 nieuwkomers, en die zitten opvallend vaak in de horeca-sector. Zo is er grote nood aan sommeliers, patissiers en polyvalente restaurantmedewerkers. Allemaal jobs die je kan leren op het PIVA in Antwerpen.