Dragons heeft een stevige optie genomen op de titel in de Audi Hockey League. Het team uit Brasschaat klopte donderdag op de terreinen van Braxgata in Boom in de heenwedstrijd van de finale van de Play-offs Waterloo Ducks met 5-1. Bij de rust stonden de Brasschatenaren al 2-0 voor. Alexander Hendrickx, op strafcorner, en Henri Raes bezorgden titelhouder Dragons een dubbele voorsprong. Via een nieuwe strafcorner van Victor Wegnez en treffers van Florent Van Aubel en Jeffrey Thys liepen de Antwerpenaars uit. Loïc Sidler redde voor Waterloo in het slot de eer. De return staat zondag (13u) op de agenda. Waterloo Ducks heeft ondanks de pandoering aan een overwinning genoeg om shoot-outs uit de brand te slepen. Door een reglementswijziging telt dit seizoen immers niet het doelpuntenverschil, maar het aantal zeges. Foto Belga