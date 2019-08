De 94e Schaal Sels, met start en aankomst op de Bredabaan van Merksem, werd zondag geneutraliseerd in de eerste ronde. Reden was dat in de beginkilometers enkele valpartijen gebeurden. De renners hielden voet aan grond bij de eerste passage aan de aankomstlijn en wilden een onderhoud met de koersdirectie en UCI. "In de aanloopronde naar de eigenlijke plaatselijke omlopen waren er al verschillende valpartijen. De renners wilden niet meer verder rijden en kwamen hun ongenoegen uiten", stelde Staf Scheirlinckx, voorzitter van de rennersvereniging. "Ik kan natuurlijk niet in hun plaats een beslissing nemen maar ik ga wel meegaan in de onderhandeling met de organisator. Zo zijn ondertussen al enkele passages geschrapt. De renners zullen nog een ronde geneutraliseerd afwerken en daarna zal een beslissing vallen of we al of niet verder gaan koersen. De organisatoren hebben zowat 140 vaste seingevers op het parcours gezet. Enkele daarvan werden zelfs gerekruteerd uit Nederland." "Naast die vaste signaalgevers rijden nog eens 17 mobiele seingevers mee in de karavaan wat toch wel de goede wil toont van de organisatoren", vervolgde Scheirlinckx. "Het is evenwel aan de renners om te beslissen of ze dit parcours nu net te gevaarlijk vinden of niet. Mits enkele aanpassingen zal de wedstrijd wel zijn beloop kennen denk ik."