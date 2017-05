Hoe bereikt u de verschillende Antwerpse stadsdelen?

Als u vanaf maandag met de auto naar Antwerpen rijdt, checkt u best op voorhand in welk stadsdeel u moet zijn. Want vanaf maandag worden de Leien aan het Operaplein onderbroken. En dan de stad nog kruisen met de auto wordt moeilijk. U kiest dus best op voorhand de juiste invalsweg.



En die invalswegen staan nu al aangeduid op de Ring. Gele borden sturen u daar al naar het stadsdeel van uw bestemming, om de werken aan de Leien zoveel mogelijk te mijden. Als u bijvoorbeeld naar het Eilandje wil, neemt u best de afritten die naar Centrum Noord leiden. Voor de Sinksenfoor? het station Antwerpen-Centraal en de Zoo is het dan weer Centrum Oost,