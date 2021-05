Een kleine hectare van de Kalmthoutse Heide is gisteravond door een brand in de as gelegd. De brandweer was onmiddellijk ter plaatse, en kreeg het vuur snel onder controle, maar het was toch schrikken. De brand komt er amper 4 dagen na de tiende verjaardag van de enorme heidebrand van 2011. Toen brandde maar liefst 500 hectare heidegrond af. Hou je aan de regels, en blijf op de paden, is dan ook de boodschap van brandweer en boswachters.