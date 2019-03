In Wommelgem regent het de laatste weken flitsboetes in de Torenstraat. Daar zijn sinds drie weken drie zogenaamde 'superflitsers' in werking getreden. En op die drie weken tijd werden al meer dan 1000 chauffeurs geflitst. Bij de flitsers staan ook nog eens slimme verkeerslichten, die op rood springen als een auto sneller dan 30 kilometer per uur rijdt. En dat lijkt vooralsnog eerder regel dan uitzondering.