"Hoe geraken we nu in Antwerpen?"

Met al hun vragen over de Oosterweelverbinding kunnen de inwoners van Zwijndrecht en Linkeroever vanaf vandaag terecht in een infopunt. Acht maanden geleden, in februari, ging voor de Oosterweel de schop in de grond op Linkeroever en ook in Zwijndrecht. De omgeving veranderde geleidelijk aan en de komende jaren mogen de bewoners nog grotere veranderingen verwachten. Nu kunnen ze dus met hun bezorgdheden terecht bij een team van mobiliteitsexperten.