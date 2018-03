Hoe goed kent u uw stad? Doe mee aan de kwis

Welke comedian begon vorig jaar een donutzaak in Antwerpen? Hoe heet de Belgisch-Franse zanger die een staatsbegrafenis kreeg in Frankrijk? Doe zaterdag 17 maart mee aan 'Antwerpen Kwist!'. Zo test u uw kennis over Antwerpen in al zijn diversiteit.

Zoek 3 tot 5 vrienden of familieleden die willen meedoen

Bedenk een leuke naam voor uw quizploeg.

Schrijf uw ploeg voor 15 maart in op atlas-antwerpen.be.