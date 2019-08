Hoe goed voelen dieren zich in de zoo?

Voelen de gorilla's en de panda's zich goed in de Antwerpse Zoo? Een wetenschapper voor dierenwelzijn onderzoekt dat.

De Zoo en Planckendael hebben de wetenschapper aangeworven. Die gaat dus uitzoeken hoe het welzijn van alle bewoners beter kan. Want dieren ervaren net als mensen ook emoties zoals angst en stress of verveling. Hun emotionele en fysieke gezondheid zal worden gemeten. En als die niet goed zijn, zullen verblijven worden aangepast of zal een dier als het nodig is zelfs verhuizen naar een andere dierentuin.

(Foto: © Belga)