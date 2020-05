Hoe krijg je 600 kg cacao zonder auto van Amsterdam naar Antwerpen?

Voor het tweede jaar op rij brengt het Antwerpse chocoladebedrijf Coup de Chocolat haar cacaobonen van Colombia naar Europa met de zeilboot Tres Hombres, die goederen vervoert tussen Latijns-Amerika en Nederland.

Dit weekend loste de Tres Hombres haar lading in de haven van Amsterdam, met daarbij 600 kg cacaobonen voor Coup de Chocolat. Opvallend weetje is dat de boot vijf dagen lang gevolgd werd door een dolfijn (zie foto) . Vorig jaar fietste Coup de Chocolat de cacao van Amsterdam naar Antwerpen. Door de coronacrisis moet het bedrijf op zoek naar een andere oplossing.

Bewuste keuzes

Dat zaakvoerders Isabelle Quirynen en Tom Geens zich niet laten afschrikken door zulke uitdagingen, blijkt uit de manier waarop ze chocolade maken. Isabelle Quirynen legt uit: “We kiezen er bewust voor om onze cacao aan te kopen zonder tussenpersonen. Onze cacaoboeren werken allemaal kleinschalig met boslandbouw en krijgen een veelvoud betaald van de gangbare prijzen. Dat zorgt ervoor dat ze betere en eerlijkere cacao afleveren. Een specialist begeleidt hen bovendien met fermenteren.” En dat loont: de chocolades van Coup De Chocolat vallen steevast in de prijzen op internationale wedstrijden. Vorig jaar nog werd hun chocolade ‘Jerome’ bijvoorbeeld verkozen tot beste hele donkere chocolade van Europa en tweede beste ter wereld.

Co2-vrij transport

De makers zijn trots dat ze in 2019 voor het eerst hun cacao Co2-vrij tot in Antwerpen kregen. Tom Geens: “Eerst de zeilboot van Santa Marta naar Amsterdam en aansluitend de Ronde van Chocowakije, een tweedaagse waarbij we met een zestigtal vrijwilligers 300kg cacao van Amsterdam naar Antwerpen brachten. Het werd een ongelofelijk weekend, met allemaal mensen die we op die twee dagen beetje bij beetje leerden kennen. Het gevoel van solidariteit op de fietstocht was de beste aansporing om op deze manier verder te gaan.” Dit jaar wilden ze de stunt overdoen. En toen kwam corona.

Oplossing gezocht

De aankomst van Tres Hombres was aanvankelijk voorzien voor half mei, maar de boot mocht onderweg nergens voor anker gaan. En zo vaarde het zeilschip dit weekend de haven van Amsterdam binnen. Wat er nu moet gebeuren is nog onduidelijk. Tom: “We veronderstellen dat de fietstocht in de nabije toekomst geen optie is, dus bekijken we alternatieven. Misschien is er iemand die de cacao tot in Antwerpen kan zeilen, of kunnen we in groepjes van twee de cacao oppikken met een vast afhaaluur per duo.”

De veiligheid van wie meewerkt aan het transport is in ieder geval prioritair voor Coup de Chocolat. Isabelle: “We willen dolgraag dat de cacao Co2-vrij in Antwerpen geraakt, maar als dat inhoudt dat we risico’s moeten nemen in deze coronatijden, dan zoeken we een andere manier. Voor ons zou dat wel de laatste optie zijn.” Heb je zelf een idee hoe ze de cacao tot in Antwerpen kunnen krijgen? Laat het hen weten via info@coupdechocolat.be of op hun facebookpagina.