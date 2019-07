Hoe laag kan je vallen? Dieven stelen uit ziekenwagen

Naar een trieste diefstal dan. Want vrijdag is een gps toestel gestolen, uit een ambulance die op interventie was. Een ambulance van het Ambuce Rescue Team had een dringende oproep, in de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Terwijl de ambulanciers zich over hun patiënt bekommerden, ging iemand er vandoor met het gps-toestel in de ambulance. Een laag-bij-de-grondse diestal, noemen ze het bij de ambulancedienst. De ambulance kon daardoor ook een tijdje niet meer worden ingezet.