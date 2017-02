Hoe praat ik in de klas over vluchtelingen?

Op 21 februari organiseert Europa Direct provincie Antwerpen een opleiding rond 'Vluchtelingen' voor leerkrachten uit het secundair onderwijs. Niet alleen in de politiek, maar ook onder jongeren lopen de meningen over dit onderwerp flink uiteen. Er in de klas op een rustige manier over praten is niet altijd evident. De behoefte aan extra opleiding rond dit thema is groot, zo blijkt uit het aantal inschrijvingen voor dit vormingsaanbod. In geen tijd waren beide sessies volzet.



Wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht. Wat is het onderscheid tussen een asielzoeker en een vluchteling? Alle vluchtelingen zijn asielzoekers, maar niet elke asielzoeker is een vluchteling. Wat is er aan de hand aan de grenzen van Europa en wat is het antwoord van de Europese politiek op dit probleem? Tijdens deze opleiding verscherpen leerkrachten hun kennis en vaardigheden. Leerkrachten krijgen een praktische methodiek aangereikt om met het thema aan de slag te gaan in de klas. Na afloop van de workshop ontvangt elke leerkracht een pakket met kant-en-klaar lesmateriaal.

Europa Direct provincie Antwerpen



Europa Direct provincie Antwerpen is het lokale informatiecontactpunt van de Europese Commissie voor de burger. In totaal zijn er meer dan 500 infopunten in de 28 lidstaten. Europa Direct is een partnerschap tussen provincie Antwerpen, de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken. Voor deze nascholing wordt samengewerkt met Europahuis Ryckevelde en DocAtlas.