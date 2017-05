Tijdens de werken aan de leien geven verkeersborden aan hoe je moet rijden om in de stad te geraken. Dit bord sprong in het oog bij sp.a-voorzitter Tom Meeuws en stuurde het de wereld in via Twitter.

De foto is intussen viraal gegaan en toont aan hoe moeilijk het is om op je bestemming te geraken in Antwerpen. En de grote werken moeten nog beginnen.