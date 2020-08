Hoe zit het met de besmettingen in uw gemeente?

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen blijft nog steeds stijgen. Het aantal nieuwe infecties op een week tijd met 58 procent. In Antwerpen is de stijging wat afgezwakt, in andere steden is er een grotere stijging.

Bekijk hier de situatie in uw gemeente

Antwerpen 980

Boom 25

Wijnegem 23

Schoten 20

Brecht 17

Borsbeek 15

Brasschaat 14

Hemiksem 14

Kapellen 14

Mortsel 14

Zwijndrecht 12

Niel 11

Schilde 11

Zoersel 10

Edegem 9

Aartselaar 8

Ranst 8

Wuustwezel 6

Kontich 5