Terwijl heel wat zaken door de coronacrisis de deuren sluiten, houdt Cinema Cartoons - aan de Suikerrui in Antwerpen – goed stand. Het aantal bezoekers is drastisch verminderd maar dankzij een financiële buffer houdt de stadscinema het hoofd boven water. Als het van de uitbaters afhangt, gaat de cinema niet meer dicht, tenzij de Nationale Veiligheidsraad daar anders over beslist.