Woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren is opnieuw in lockdown. Een aantal bewoners vertoont symptomen van Covid 19.

Die bewoners worden nu getest en verblijven in quarantaine. Uit voorzorg wordt er dus geen bezoek meer toegelaten in het woonzorgcentrum. Voorlopig geldt deze maatregel tot zondag 2 augustus. Bewoners die het woonzorgcentrum verlaten moeten als ze terugkomen 7 dagen in quarantaine.