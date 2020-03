Hof van Beroep brengt mondmaskers naar UZA

Intussen is er een vijfde slachtoffer gevallen in ons land ten gevolge van het Coronavirus. Er zijn 172 nieuwe positieve gevallen bijgekomen. Dat brengt de teller in totaal op 1058. Ook het Antwerpse stadsbestuur is getroffen door het coronavirus. Fons Duchateau, schepen voor onder meer Wonen en Gezondheidszorg is besmet en ziekt thuis uit.