Bewoners van de wijk De Vijvers in Brecht zijn boos. Al maanden kampt hun wijk met een verschrikkelijk stankoverlast in de buurt van de Rommersheide. Reden is volgens de bewoners de slechte staat van de rioleringen en het gebrek aan onderhoud ervan. Vooral met het warme weer van de voorbije weken is de stank in vele woningen niet te harden.