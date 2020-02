Nederlandse rechtbank spreekt strenge straffen uit voor cocaïnesmokkel via Antwerpen

Voor de smokkel van in totaal ruim 5.200 kilo cocaïne hebben acht verdachten in Nederland celstraffen gekregen tot 13 jaar. De rechtbank in Den Bosch besloot de verdachten allemaal ruim twee keer zoveel straf te geven als het openbaar ministerie had geëist.

Initiatiefnemer Sadik el A. kreeg met 13 jaar de hoogste straf. De voormalige beurshandelaar Florian van L. kreeg 10 jaar cel, zijn compagnon Thomas K. 11,5 jaar. De groep is verantwoordelijk voor twee transporten met samen bijna 4.200 kilo coke in juli 2015. De drugs werden tussen de bananen naar Antwerpen vervoerd en daarna naar Geleen, vlak over de grens in Nederlands-Limburg.

Ook zit de groep achter een transport van ruim 1.000 kilo coke, dat in december 2015 werd onderschept in een lading ananassap in Raamsdonksveer (Noord-Brabant). K. en Van L. zijn na het vonnis meteen door de politie meegenomen en gevangengezet.