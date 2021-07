Nieuws Hoge verwachtingen bij handelaars voor solden, maar nog geen overrompeling

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De zomerkoopjes zijn vandaag gestart. De handelaren rekenen na een moeilijk jaar op een succes. En daar helpen de versoepelingen bij. Want de shoppers moeten geen rekening meer houden met hoeveel ze gaan winkelen of hoelang ze in een winkel blijven. In het Wijnegem Shopping Center was het wel nog niet meteen over koppen lopen.