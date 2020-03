Hogescholen kiezen voor 'contactluw onderwijs' vanaf 18 mei

Wie tieners in huis heeft, heeft het ook al opgemerkt. Ze krijgen heel wat huistaken van leerkrachten om geen achterstand op te lopen. Maar als je geen laptop hebt in huis, wordt dat een pak moeilijker. In het Groenendaalcollege in Merksem hebben zo'n 100 leerlingen geen laptop om hun huiswerk te maken. de school lanceert daardoor een oproep zodat eventueel bedrijven de leerlingen uit de nood kunnen helpen. info op de website https://www.coronadenktank.be/