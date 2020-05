Hogeschool Thomas More en Comeos onderzoeken impact van coronavirus op aankoopgedrag

De lockdown-maatregelen van de afgelopen hebben een grote impact op ons consumptiegedrag. Zowel voor voeding als voor andere producten.

Thomas More en handelsfederatie Comeos willen die impact in kaart brengen. Hoe beïnvloeden de huidige maatregelen het koopgedrag van de Belg? Hoe zullen de toekomstige versoepelingen onze consumptie wijzigen? Comeos doet al tien jaar onderzoek naar e-commerce in België. Nu onderzoeken ze samen met de Thomas More-hogeschool hoe de maatregelen ten gevolge van Covid-19 een impact hebben op ons aankoopgedrag online en in fysieke winkels.

Vanaf nu tot het einde van het jaar zal via verschillende enquêtes, onderzocht worden hoe consumenten zich gedragen en wat hun verwachtingen zijn. Uit een rondvraag onder de leden van Comeos blijkt alvast dat heel wat bedrijven tijdens de crisis zijn gestart met e-commerce activiteiten of volop bezig zijn om bestaande online activiteit op te schalen. De onderzoekers willen weten wat de consument verwacht van zijn retailers en of de retailers aan deze verwachtingen voldoen. De onderzoekers doen ook een oproep om de enquête te verspreiden. Ze is te vinden op http://www.thomasmore.be/koopgedrag

(foto : Alexandra Maria - Pexels)