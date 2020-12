Holiday on Ice komt eind 2021 met 'Supernova' naar Lotto Arena

Holiday on Ice komt op 4 en 5 december 2021 met zijn nieuwe show 'Supernova' naar de Lotto Arena in Antwerpen. Het is de eerste keer in zeven jaar tijd dat 'Holiday on Ice' nog eens in ons land te zien zal zijn. De voorverkoop is vandaag meteen van start gegaan.

Holiday on Ice zakt met een ploeg van 40 internationale artiesten af naar Antwerpen en die zullen niet alleen op maar ook boven het ijs te zien zijn. Voor de show werd immers een speciaal hightech 3D-decor ontwikkeld. De artiesten zullen zoals steeds ook heel wat kostuumwissels doen: er werden meer dan 400 kostuums ontworpen voor 'Supernova'.

De show staat onder de creatieve leiding van voormalig Olympisch schaatskampioen Robin Cousins.'Supernova staat garant voor ultramodern live-entertainment op het ijs', zegt Peter O'Keeffe, CEO van Holiday on Ice. 'Met deze nieuwe productie blijven we trouw aan onze eis om de showbeleving voortdurend opnieuw uit te vinden, grenzen te verleggen en onszelf elk jaar weer uit te dagen om een nieuwe wereld op het ijs te creëren.' Tickets voor 'Supernova' kosten 32 (balkon), 42 (tribune) en 55 euro (dreamseats rond het ijs) en zijn meteen beschikbaar via www.lotto-arena.be.

(archieffoto © Belga)