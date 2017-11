Hollandse Synagoge 2 jaar dicht voor renovatie

De Hollandse synagoge in de Bouwmeesterstraat op het Antwerpse Zuid is in volle restauratie. Het beschermde monument is aan het verzakken en krijgt nieuwe funderingen.



Antwerps schepen Caroline Bastiaens bracht vanochtend een bezoek aan de werf. De mooiste synagoge van Antwerpen is meer dan 120 jaar oud, maar kwam de laatste jaren een beetje schuin te staan. Het grondwater is er gezakt door de bouw van de Kennedytunnel en de Antwerpse ring. Het gebedshuis gaat nu twee jaar dicht. Ook de fraaie binnen- en buitenkant van het gebouw worden in al hun glorie hersteld. Vlaanderen, de stad en het district investeren samen 3 miljoen euro.