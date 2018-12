Hollywood aan de Schelde na 20 jaar eindelijk in première

Hollywood aan de Schelde, de langverwachte documentaire van Robbe De Hert over de Vlaamse filmgeschiedenis gaat vanavond in première in de Roma.



De afwerking van de film nam bijna 20 jaar in beslag, niet alleen door moeilijkheden met de financiering van de film, maar ook omdat Robbe voor meer dan 200 uren aan interviews had verzameld. Uit die enorme hoeveelheid materiaal is nu een film van 2 uur gemaakt.

"Hollywood aan de Schelde" is een mix geworden van fragmenten, getuigenissen en anekdotes, verteld door sleutelfiguren uit de Vlaamse film zoals Hugo Claus, Roland Verhavert, Jan Verheyen en Erik Van Looy. Na de première in de Roma zal de film ook te zien zijn in Cartoon's.