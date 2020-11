In de eerste klasse van het amateurvoetbal is er weer wat perspectief voor de clubs, de spelers en de supporters.Het amateurvoetbal ligt al een tijdje stil, maar in de eerste klasse, waar onder meer Rupel Boom speelt, hopen ze te herbeginnen in het weekend van 16 januari. De clubs mikken nog altijd op een volledige competitie. Dat betekent dat de uitgestelde wedstrijden ook nog allemaal ingehaald zouden worden. Dat zou betekenen dat de clubs ook tijdens de werkweek matchen zouden spelen. Voor elke wedstrijd zouden de spelers ook getest worden met sneltests.