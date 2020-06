Home invasion bij ouder koppel in Seefhoek

Een ouder koppel is dinsdagnamiddag het slachtoffer geworden van een home invasion. Dat gebeurde in de Gasstraat in de Seefhoek. Het koppel moest naar het ziekenhuis worden gebracht, de dader is spoorloos. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Rond 17 uur gisternamiddag duwde een overvaller een koppel binnen in haar woning en bedreigde hen daar met een mes. Hij eiste geld en juwelen en sloeg met die buit op de vlucht. Het Antwerpse parket laat weten dat de politie ter plaatse kwam maar van de dader was geen spoor meer.

“De 75-jarige man liep enkele steekverwondingen op aan zijn arm. De vrouw van 69 was danig onder de indruk van de feiten. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht ter verzorging", zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

(Bron: Gazet van Antwerpen)

(Foto: © Google Street View)