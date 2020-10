Geitenmelk kende u ongetwijfeld al, maar in Stabroek is er nu ook bokkenmelk. Op een geitenboerderij daar heeft een bok namelijk ook spenen ontwikkeld, en daaruit komt dus melk. Dat bokken melk geven is uitzonderlijk, maar het komt af en toe voor onder invloed van de hormonen die het dier produceert. Maar echt lekker is de bokkenmelk niet volgens de geitenboer.