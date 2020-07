Bij een home-invasion in Pulderbos zijn twee gewonden gevallen. Dat meldt HLN.

Enkele gemaskerde mannen vielen vannacht een woning binnen in de straat Roosten in Pulderbos. Ze bedreigden de aanwezigen met wapens. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie voert een onderzoek.

(foto: Google Street View)