Maandag vond een homejacking plaats in Boechout. De bewoonster liet zich niet doen en werd hardhandig aangepakt, ze hield er een kaakbeenbreuk aan over. Dat staat in Gazet Van Antwerpen.

De feiten speelden zich af in de Sint-Gabrielstraat in Boechout. Volgens GVA raakten twee mannen binnen met een list en eisten geld. Omdat de vrouw weigerde mee te werken, werd ze hardhandig aangepakt. De daders gingen er zonder buit vandoor.