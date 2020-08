Politie bevrijdt achtergelaten hond in auto

Gisterenavond liet iemand bij nog altijd 30 graden een hond achter in de auto aan de Oever. De wagen met een Frans kenteken was slotvast waardoor de hond niet zomaar kon bevrijd worden. Zo snel als mogelijk, deden de inspecteurs nazicht in de buurt in de hoop de eigenaar te kunnen treffen.

De hond met lange haren was erg aan het hijgen, met z'n tong die wit was naar buien. De zon scheen op de achterruit van de auto. Die was helemaal vol geladen met bagage waardoor het dier maar amper kon bewegen. De politie kon niet anders dan het raampje van de wagen open te breken. De temperatuur in de auto was voelbaar hoger dan buiten. In een hoekje in de auto zagen de inspecteurs wel een kommetje met water. De hond reageerde agressesief en verstopte zich onder de auto. Om het dier niet nog meer te doen schrikken, sloot de politie de straat af. Na een tijdje werd de hond rustiger, dronk het dier en kreeg de tong opnieuw een normale kleur. De technische bijstand van de politie kwam ter plaatse om de hond over te brengen naar het kantoor aan de Noorderlaan. Wat later kwamen de eigenaars aan. Zij verklaarden dat er een automatisch koelsysteem in de wagen aanwezig was. Maar blijkbaar onvoldoende voor het welzijn van het dier. De hond en z'n baasjes zijn herenigd.