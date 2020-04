Hond overlijdt bij ongeval

Op de Burgemeester Eduard Waghemansbrug kwam het gisteren rond 16.30 uur tot een aanrijding. Een wagen ging aan het slingeren en kwam in aanraking met twee bestelwagens. Wat de aanleiding van het ongeluk is, moet verder nog bekeken worden.

Na de klap lag de weg bezaaid met brokstukken. Er kon geen verkeer meer door. In de wagen die aan het slingeren ging, zaten een vrouw van 41 en een meisje van 7 jaar. De vrouw en haar dochter liepen lichte verwondingen op en kregen verzorging in het ziekenhuis. Hun hond liep ernstige verwondingen op. Een patrouille begaf zich met spoed naar een dierenarts in de buurt maar het dier overleed onderweg. In de twee andere voertuigen bleef iedereen ongedeerd. Geen van de bestuurders reed onder invloed.

(foto GVA - BFM)