Hond redt zichzelf uit brand

Gisteren is rond 21.20 uur brand uitgebroken in een flat aan de Frieslandstraat in Hoboken. Het ging over een korte maar hevige brand. De vlammen sloegen langs de ramen naar buiten. De politie hielp de bewoners het gebouw van 14 verdiepingen te verlaten.

Wie hoger dan de zesde verdieping woonde, hoefde niet naar buiten. Eens het vuur gedoofd was en het gebouw verlucht werd, konden de bewoners weer naar binnen. Iedereen kreeg het advies om de ramen en binnendeuren wijd open te zetten voor extra verluchting.

Niemand moest naar ziekenhuis. De getroffen woning liep zware brandschade op en is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoonster was niet thuis toen de brand uitbrak. Ze bleef dus ongedeerd. Net als haar hond. Die was er wel, maar had zich zelf in veiligheid gebracht.

Plaatselijk was er verkeershinder ten gevolge van de brand. In de loop van donderdag komt het lab ter plaatse. Vermoedelijk ontstond de brand aan een elektrisch toestel.

