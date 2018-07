Hond uit hete auto gehaald

Aan de Winkelstap zag een voorbijganger hoe een hond het moeilijk kreeg in een gesloten wagen. De auto stond gedeeltelijk in de zon en gedeeltelijk in de schaduw. De brandweer kon zonder schade aan te brengen het portier van de auto openen om de hond te bevrijden.

In de auto was geen drinken beschikbaar en dus gaf de brandweer het beestje meteen water. Het baasje van de hond kwam een klein uurtje na de oproep ter plaatse en verklaarde dat ze de wagen in de schaduw had geparkeerd. Ze had er wellicht geen rekening mee gehouden dat de zon zou draaien. De politie maakte de dame duidelijk dat het gevaarlijk warm kan worden. Na een tijdje was het dier gerecupereerd en konden het baasje en haar hond vertrekken.

(archieffoto Pixabay)