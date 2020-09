De roep om financiële steun bij reisbureaus wordt almaar groter nu heel wat vakantiebestemmingen oranje of rood kleuren, dat zegt Jan Van Steen van Omnia Travel in Antwerpen. Het reiskantoor draait zo'n 75 procent minder in vergelijking met vorig jaar. Volgens Van Steen hebben mensen schrik om nog te reizen omdat ze nadien mogelijk in quarantaine moeten.